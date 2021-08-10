وزارة الداخلية: إقامة دوريات أمنية في وادي عتبة

أعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء إقامة دوريات وتمركزات أمنية في وادي عتبة لبسط الأمن وضبط الخارجين عن القانون.

وأكدت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن الدوريات الأمنية التابعة لمديرية أمن وادي عتبة أقامت بالتعاون مع مكتب الإدارة العامة للدعم المركزي وادي عتبة الدوريات والتمركزات الأمنية داخل المنطقة لبسط الأمن وضبط وردع المجرمين والخارجين عن القانون والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن إقامة الدوريات الأمنية جاء بناء على تعليمات مدير أمن وادي عتبة عقيد عبدالباري أبوبكر بتنفيذ الخطة الأمنية للحفاظ على الأمن داخل المنطقة.