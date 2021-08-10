محرّما الثورة في قطر.. حمد بن جاسم: لا يجب أن نخرج على ولي الأمر ” الأمير المفدى”

دعا رئيس الوزراء القطري الأسبق، حمد بن جاسم، إلى الوقوف مع الأمير معتبرًا أن هذا الأمر “واجب” على كل مواطن ومقيم في قطر.

وقال بن جاسم في سلسلة تغريدات عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “أي موقف يقفه المواطن أو المقيم فهذا واجب للوطن ولولي الأمر ولا يجب على كائناً من كان أن يمن بهذه المواقف على بلده أو على أميره فمن قديم الزمان يعيّر من لم يقف مثل هذه المواقف ولا يرددها أي وطني لأنها مثل ما ذكرت واجب تحت أي ظرف وفي أي زمان ومكان”.

وتابع رئيس الوزراء القطري الأسبق قائلا: “فهذه المواقف وما دون ذلك المطالب والمظالم لها طريق ولها أسلوب تعودنا عليه في العائلة القطرية ولا يجب أن نخرج عن هذه العادات تحت أي ظرف فالعائلة القطرية تحل أمورها تحت راية الوطن وتحت راية ولي الأمر خاصةً ان هناك لجنة تظلم أمر بها الأمير المفدى”، حسب قوله.

وأضاف بن جاسم قائلا: “نحن نمر في تجربة لا أريد أن أسميها ديمقراطية بل هي مشاركة شعبية وفي كل تجربة جديدة تحصل بعض الثغرات ولكن ما هكذا تورد الابل”، على حد تعبيره.

تاريخ بن جاسم الأسود

تجدر الإشارة إلى أن حمد بن جاسم، اشتهر بتحريضه لشعوب ما يعرف بـ “الربيع العربي” على حكامهم، حتى أن البعض وصفوه بـ ”عراب“ تلك الاحتجاجات التي انتشرت في العالم العربي، بزعم دعم نشر الديمقراطية، وذلك نظرًا لمواقفه الداعمة لها.

وبخلاف ذلك لم يخف «بن جاسم» دعمه للكيان الصهيوني، حيث أكد في تصريحات سابقة أن “قطر كانت أول من أقام علاقات دبلوماسية مع إسرائيل”، لافتاً إلى أنه “لا يرى مشكلة في إقامة علاقات مع إسرائيل طالما أن ذلك سيكون خدمة للقضايا العربية”، على حد زعمه.

وقال بن جاسم: ”نحن أول من بدأنا بالعلاقات مع إسرائيل، وما زلت مؤيداً للسلام مع إسرائيل“، مشيرًا إلى أن ”قطر قدمت الكثير من خلال التطبيع مع إسرائيل، حيث حاولت دفع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي للتوصل إلى تفاهمات“، بحسب ادعائه.

وبعيدًا عن مواقفه السياسية، لم ينتهي فساد «بن جاسم» عند هذا الحد، فقد سلط تحقيق فرنسي نشر سابقًا؛ الضوء على ”نهب“ وعل برونزي مصنف ضمن القطع الأثرية النادرة في اليمن، وسقوطه في أيدي مجموعة مملوكة لحمد بن جاسم.

وتساءل معدو التحقيق الذي نشره موقع ”فرانس. تي في. أنفو“: ”كيف يمكن أن ينتهي المطاف بتمثال قديم تم تحديد مصدره الأصلي وهو معبد يمني، في أيدي الناهبين، وينتقل من متحف فونتينبلو إلى المتحف الوطني في طوكيو، دون أن يلفت انتباه أحد؟“.

وجاء في التحقيق: ”تم عرض التمثال في متحف فونتينبلو عام 2018 ثم بعد عام عرض في متحف طوكيو الوطني، كجزء من مقتنيات مجموعة الشيخ حمد آل ثاني، ابن عم أمير قطر“.

هجوم الأسرة الحاكمة

موقف «بن جاسم»، جاء بعد يوم من شنّ عدد من أفراد الأسرة الحاكمة في قطر، هجومًا ضد قادة احتجاجات آل مرة ضد قانون الانتخابات، حيث قالت الشيخة مريم آل ثاني، في تغريدات على تويتر: ”يعتقد البعض أنه بالتطاول وقلة الأدب وأسلوب التعالي والتهديد، سيحصل على ما (يعتقد) أنه (حق)! ما تريد التفاوض عليه هو (مطلب) والمطالب لا تؤخد بهذا الأسلوب الذي يجعل منك شخصًا في نظر الآخرين (عديم التربية ومنبوذًا ومكروهًا)! طالب بما تشاء، ولكن بأدب واحترام لذاتك قبل غيرك!“.

قبيلة آل مرة

وكان قد تجمع مئات القطريين المنتمين لقبيلة آل مرة، أمس الاثنين، في قرية أم الزبار غرب الدوحة، للمطالبة بتعديل شروط المشاركة في الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى التي استثنتهم، رغم عددهم الكبير في البلد الخليجي الصغير، ومحدود عدد السكان.

وسيقتصر حق الترشح والتصويت في الانتخابات البرلمانية التي ستجري في أكتوبر المقبل، على القطريين الأصليين، فيما سيحق للقطريين المجنسين المولودين في قطر وكان جدهم حصل على الجنسية، التصويت فقط، ولن يُسمح لباقي المجنسين الترشح أو التصويت.

وأثارت تلك الشروط، ردود فعل غاضبة، لأنها تحرم كثيرا من القطريين من أبناء قبيلة آل مرة، من الترشح في الانتخابات، بينما يعتبرون أنفسهم قطريين أصليين أسهموا في تأسيس البلاد مع أسرة آل ثاني الحاكمة.

القبض على هزاع المري

وفي تطور سريع للأحداث، اعتقلت السلطات الأمنية في قطر، في ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، المحامي البارز، الدكتور هزاع بن علي شريدة العذبة المري، بعد أن برز كأحد المؤثرين في الاحتجاجات التي نظمتها قبيلته ضد إقصائهم من أول انتخابات تشريعية تشهدها البلاد.

وظهر المحامي المري في مقطع فيديو يصعد في سيارة دورية الأمن التي جاءت لاعتقاله، بينما يتجمع مناصرون له حول السيارة، ويحاولون منع الاعتقال، ولكن المري بدا متعاونا مع رجال الأمن، وطلب من المتجمعين حول السيارة، عدم عرقلتها.

وكان المحامي قد قال عبر حسابه على تويتر إن “رجال الامن قد وصلوا منزله لاعتقاله، وأنه سيستجيب لطلبهم دون اعتراض”.

وقال في تغريدة ”البحث الجنائي عندي في مجلسي الآن، يطلبون ذهابي معهم وسوف أذهب متحصّنا بالله أولا، ثم أبناء قبيلتي آل مرة والمواطنين ثم الدستور والقانون“.

وينضم المري لمعتقلين آخرين أوقفتهم وزارة الداخلية بتهمة ”نشر أخبار غير صحيحة وإثارة النعرات العنصرية والقبلية“.

ووجه المري رسالة جريئة لأمير قطر تضمنت تهديدا صريحا برفض شروط الانتخابات الحالية، وربط فيها البيعة بعدل أمير البلاد تجاه رعيته.

كما قال المحامي المعروف في البلاد، إن حرمان أفراد قبيلته من الترشح يعني أنهم ”مماليك“ على حد تعبيره، وأنهم سيرفضون القرار حتى لو دخلوا السجون.

كما ألقى المحامي البارز، كلمة في احتجاجات الإثنين الحاشدة، قال فيها إن على الحكومة إطلاق سراح المعتقلين خلال مهلة يوم واحد فقط.