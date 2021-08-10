دبرز: حفتر ضرب بقراراته الأخيرة القوانين والتشريعات المدنية والعسكرية

ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 بلقاسم دبرز إحداث تغيرات وترقية ضباط بالجيش من قبل حفتر (القائد العام للقوات المسلحة) بأنها ضرب بعرض الحائط للقوانين والتشريعات واللوائح المعمول بها -المدنية والعسكرية، مطالبًا المجلس الرئاسي “بالكف عن المهادنة التي ضيعت الوطن”، في إشارة إلى تعامله مع حفتر.

دبرز الموالي بشدة لتركيا وفي تصريحات خاصة لقناة “الجزيرة” القطرية أمس الإثنين قال :” موقفنا من هذا العبث هو رفضه على جميع المستويات، ونطالب النائب العام حامي القوانين والتشريعات الليبية باتخاذ الإجراء الذي يناسب، وأن يردع هذه المخالفات العبثية”.

ورأى أن المسؤولية الأولى عن إبطال قرارات حفتر وغيرها تقع على المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش، مضيفًا: “ضعف المجلس الرئاسي والتسليم في اختصاصاته أدى إلى أن حفتر يأمن العقاب ويتصرف كأنه في غابة”.

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