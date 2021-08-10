«البشتي»: عدم إجراء الانتخابات بموعدها سيدخلنا في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن عدم الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر كموعد للانتخابات، سيعني دون شك إننا سندخل في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا.

وقال البشتي في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “لو لم يتم الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر الذي تم الاتفاق عليه كموعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم التسويف وعدم الالتزام بهذا الموعد المهم، فهذا سيعني دون شك إننا سندخل في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا”.

وأضاف “ربما لن نتمكن من العودة للمسار الذي نأمل أن ينهي المراحل الانتقالية ويوصلنا إلى محطة الانتخابات، وهي الأمر الجوهري الذي ينتظره كل الليبيين للخروج من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار على أسس قانونية ودستورية”.