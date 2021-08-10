68 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في زليتن

أعلنت لجنة إدارة أزمة جائحة «كورونا» ببلدية زليتن، اليوم الثلاثاء، تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى خمس حالات وفاة.

جاء ذلك بعد إجراء المختبر المرجعي زليتن مسحة أنفية لنحو 291 عينة، الإثنين، حيث تبين سلبية 219 عينة، وإيجابية 68 عينة، وأربع مكررة لم تشف بعد، ليبلغ المؤشر الوبائي 23.7%، وفق بيان صادر عن اللجنة.

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وأشار البيان إلى تواجد 19 حالة إيواء بالعناية الفائقة، وست حالات إيواء بقسم الرعاية الطبية العالية، و25 حالة بقسم الرعاية العادية، وتسع بعيادة الحرارة، إضافة إلى خروج ثلاث حالات من قسم العزل.

وبهذا الإعلان، يصل عدد المسحات الأنفية التي أجراها المختبر المرجعي زليتن إلى 482 ألفا و299 مسحة أنفية.

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