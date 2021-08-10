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الزناتي يتفقَّد أحد مصانع الأكسجين الخاصة بمدينة بنغازي

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تفقد وزير الصحة بحكومة الوحدة علي الزناتي أمس الأول رفقة مستشاره مصطفى ارحومة، و إسماعيل العيضة رئيس ديوان الوزارة بالمنطقة الشرقية؛ أحد مصانع الأكسجين قيد الإنشاء بمدينة بنغازي.

الزناتي أطلع بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة على مدى قدرة المصنع على توفير مايكفي من الأكسجين بالمستشفيات، ومدى إمكانية الوزارة على الإستفادة منه لمعالجة مشاكل الأكسجين بالمدن والمناطق الليبية بشكل عام.

وبحسب الوزارة تأتي هذه الخطوة في إطار مجهودات وزير الصحة في توفير أكبر كمية من مخزون الأكسجين، لتغطية الطلب المتنامي على الأكسجين في المستشفيات ومراكز العزل لمواجهة فيروس كورونا.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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