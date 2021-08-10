ليبيا تسجل أكثر من 2000 إصابة بـ”كورونا” خلال 24 ساعة

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 2,134 إصابةً جديدةً بفيروس كورونا، وتعافت 967 حالة من المرض، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال المركز في التحديث اليومي للوضع الوبائي: عدد الوفيات جرّاء مضاعفات الإصابة بالفيروس؛ بلغ 31 حالة وفاة، منها 25 حالة في المنطقة الغربية، وحالتان في المنطقة الشرقية، وأربع حالات في الجنوبية، والعدد الإجمالي للوفيات وصل إلى 3,781.

وبيَّن مركز مكافحة الأمراض، أن الحصيلة الإجمالية للإصابات بلغت، حتى الآن، 271,981 حالة، بينها 669,95 حالة نشطة.

وأضاف: تعافى، حتى الآن، 201,205 أشخاص، منذ بداية الوباء في مارس 2020 م، فيما وصلت حصيلة ضحايا الفيروس إلى 3,781 شخصًا.

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