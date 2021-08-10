وزارة الحكم المحلي تصدر هذه التوجيهات بشأن تسمية المحلات

وجهت وزارة الحكم المحلي عمداء ورؤساء المجالس التسييرية بالبلديات بإعطاء لجنة تسمية المحلات البيانات المتعلقة بالمحلات لإتمام أعمال اللجنة في اعتماد وتسمية المحلات بالبلديات.

وطالب وكيل وزارة الحكم المحلي مصطفى سالم عمداء ورؤساء المجالس التسييرية بالبلديات بمد اللجنة بنسخة من قرارات تسمية المحلات بالبلديات الصادر لها قرار بتسمية وتحديد المحلات بها.

وبشأن البلديات التي لم يصدر في شأنها قرار بتسمية المحلات بها يطلب توفير الإحصائية السكنية لسكان البلدية معتمدة من مصلحة الإحصاء يتضمن عدد سكان البلدة وصورة من محضر اجتماع المجلس البلدي معتمد فيه تسمية المحلات وعددها وأيضا كشف يتضمن أسماء المحلات وفق آخر تقسيم إداري معتمد للبلدية وكذلك كشف يتضمن أسماء المحلات المقترحة مع بيان عدد سكانها وأيضا رسم توضيحي يحدد معالم البلدية ومركزها الإدارية وبعد المحلات عن البلدية وبعد المحلات الجديدة عن القديمة