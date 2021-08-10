بلدية سرت: وصول إمدادت الوقود من مستودعات المنطقة الوسطى

أعلنت بلدية سرت وصول إمدادات الوقود من مستودعات المنطقة الوسطى.

وقالت إنّ الإمدادت من شاحنات نقل الوقود ستستمر بشكل طبيعي، داعية المواطنين إلى عدم التزاحم أمام المحطات، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء.

وتقدمت بالشكر إلى لجنة الترتيبات الأمنية التابعة للجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وكل المواطنين الذين ساهموا في حل مشكلة الوقود، وكذلك للقائمين على مستودع رأس المنقار الذين ساهموا في تأمين وصول الوقود خلال المدة الماضية.

يذكر أنّ البلدية وعدت بتوفير الوقود بعد نهاية عطلة عيد الأضحى، حيث شهدت تلك الفترة أزمة نتيجة إقفال المستودع، ما تسبب في تأخر وصول الوقود إلى سرت، مضيفة أن الأزمة بدأت في الانفراج تدريجيا خلال نهاية يوليو الماضي.

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