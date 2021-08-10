وزير الصحة يزور 60 محطة تطعيم في طرابلس

أخبار ليبيا 24- صحة

تفقد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية الدكتور علي الزناتي، صباح اليوم الثلاثاء، مركز تطعيم المدينة الرياضية في طرابلس.

وكان في استقبال الزناتي، مدير إدارة الخدمات الصحية طرابلس رضا شعوته، ومشرفو التطعيمات ببلديات طرابلس الكبرى.

واستهدفت الجولة الوقوف والإطلاع على سير العمل بمركز التطعيم، الذي يحتوي على 60 محطة تطعيم؛ وذلك لإنجاح سير حملة التطعيم الموسعة التي أطلقتها الوزارة بإشراف إدارة الخدمات الصحية طرابلس، وفق بيان صادر عن الوزارة.

وسجلت ليبيا 2001 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 31 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا في بيان لها، بأن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 269,847، فيما بلغ إجمالي الوفيات 3750.