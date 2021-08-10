وزير الاقتصاد يبحث الإفراج عن مرتبات المشمولين بهذه القرارات

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج اليوم الثلاثاء بعدد من موظفي ديوان الوزارة والمراقبات ومراكز الخدمات الاقتصادية بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين رقم ( 18 – 59 – 201 – 233 – 530 ) وذلك لاستعراض آخر المستجدات بخصوص الإفراج عن مرتباتهم وصرف مستحقاتهم المالية عن السنوات السابقة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد أن الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة ومدراء إدارات الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية بحث الإجراءات المتخذة من الوزارة بخصوص إتمام عملية الافراج عن المرتبات كما أكد الوزير أن ملف الإفراجات المالية يتم متابعته مباشرةً مع وزارة الخدمة المدنية.