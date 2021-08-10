«الاقتصاد» تحض على تثبيت أسعار السلع الأساسية والأدوية و«تتوعد» المخالفين

طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الثلاثاء، التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».

وأكدت الوزارة في بيان، أهمية تثبيت أسعار الأدوية والسلع الأساسية ( ومنها الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال) في «دعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظروف…».

– ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية بعد شهرين من توحيد سعر الدينار الليبي

وتوعدت المخالفين بأنها ستتخذ «كل الإجراءات القانونية من إصدار القرارات اللازمة لتصحيح المسار، والتي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها، وكبح جماح الاستغلاليين…»، إضافة إلى عملها على تنفيذ ذلك عن طريق الأجهزة والجهات الضبطية والرقابية والأمنية، وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وحسب بيان رسمية صادرة في مارس الماضي، فقد تسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77 %، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 ديناراً

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