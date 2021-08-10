المقدم من شركة “ميتيتو” الانجليزية .. تحلية المياه تبحث عرض مشروع محطة “المرصص” غرب طبرق

أخبار ليبيا 24 – خاص

بحثت اليوم الثلاثاء اللجنة المشكلة من الشركة العامة لتحلية المياه بفندق دار السلام العرض المقدم من شركة “ميتيتو” الانجليزية حول إنشاء محطة تحلية المياه الجديدة بمنطقة المرصص غرب طبرق.

وقد عقدت اللجنة المشكلة من فنيين من محطات بوترابة وسوسة ودرنة وطبرق بحضور عضو المجلس التسييري لبلدية طبرق منصور امداوي.

حيث ناقش الاجتماع التقرير المقدم من الشركة الإنجليزية “ميتيتو” التي كلفتها وزارة الموارد المائية لزيارة موقع المحطة غرب مدينة طبرق خلال الأشهر الماضية.

فقد أصدر مدير عام الشركة العامة لتحلية المياه ناجي بوشناق القرار رقم 45 لسنة 2021 لتشكيل هذه اللجنة التي تجتمع الاجتماع الثاني لها اليوم في طبرق لتقديم التقرير النهائي.

يشار أن محطة تحلية المياه بمنطقة المرصص سيكون إنتاجها 40 ألف متر مكعب من المياه يوميًا .

حيث تشهد محطة تحلية المياه الحالية إلى أعطال مستمرة جعلت مدينة طبرق تعيش في أزمة مياه حقيقية .