تمديد حظر التجول الجزئي لعدم استقرار الوضع الوبائي

أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول الجزئي، في بلديات المنطقة الوسطى وطرابلس الكبرى والساحل الغربي والجبل الغربي؛ كإجراء احترازي لمواجهة جائحة “كورونا”.

وجاء قرار الحكومة بتمديد الحظر، في كتابٍ، موجّه من وزير الدولة لشؤون الحكومة ومجلس الوزراء، إلى وزير الداخلية، يقضي بمواصلة الحظر جزئيًا، وذلك بناءً على توصية وزارة الصحة؛ لعدم استقرار الوضع الوبائي.

ويبدأ الحظر الجزئي من الساعة السادسة مساء، ويستمر حتى الساعة السادسة صباحًا من اليوم التالي.

وفي وقت سابق، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 2,001 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، و31 حالة وفاة.

يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا، بلغ مع الإعلان الأخير، 269,847 حالة منها، 3,750 حالة وفاة و200,238 حالة شفاء.

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