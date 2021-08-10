عضو بلجنة 5+5: لا خروقات أمنية على الطريق الساحلي

أكد عضو وزارة الداخلية بلجنة 5+5 عميد علي النويصري أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي قائمة بعملها على أكمل وجه وأن حركة السير على الطريق العام منتظمة ولا توجد أي خروقات أمنية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية خالد مازن مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة محمود سعيد ومدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية عضو وزارة الداخلية بلجنة 5+5 عميد علي النويصري بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية.

وجرى خلال اللقاء الذي عقد بمكتب الوزير بحث آخر المستجدات حول تأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت والجهود التي تقوم بها لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن لجنة 5+5 والعراقيل التي تواجه الأجهزة المكلفة بتأمين الطريق وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل خدمةً للصالح العام.