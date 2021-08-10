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البشتي: عدم إجراء الانتخابات بموعدها سيدخلنا في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

أكد المحلل السياسي، عبد العظيم البشتي، أن عدم الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر كموعد للانتخابات، سيعني دون شك إننا سندخل في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا.

وقال البشتي في منشور له، عبر فيسبوك: “لو لم يتم الالتزام بتاريخ 24 ديسمبر الذي تم الاتفاق عليه كموعد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتم التسويف وعدم الالتزام بهذا الموعد المهم، فهذا سيعني دون شك إننا سندخل في مرحلة فوضى أكثر تعقيدا”.

وأضاف “ربما لن نتمكن من العودة للمسار الذي نأمل أن ينهي المراحل الانتقالية ويوصلنا إلى محطة الانتخابات، وهي الأمر الجوهري الذي ينتظره كل الليبيين للخروج من مرحلة الفوضى إلى مرحلة الاستقرار على أسس قانونية ودستورية”.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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