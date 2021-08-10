وزارة الاقتصاد تدعو التجار لتثبيت الأسعار

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية لتثبيت الأسعار بهامش ربح مقبول

وحثت وزارة الاقتصاد التجار وموردي الأدوية والسلع الأساسية ومنها الدقيق والأرزوالزيوت النباتية والسكر والحليب وحليب الأطفال على العمل على تثبيت الأسعار بهامش ربح مقبول تقديرا لظروف المرحلة الحالية لما في ذلك من أهمية لدعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن وعدم استغلال الظروف للجشع والطمع الذي ينحدر إلى عدم المسؤولية الوطنية والمضاربة وغيرها من الجرائم الاقتصادية التي تنعكس سلبا على الجميع.

وأكدت الوزارة أنه في حال عدم الالتزام بما ورد في بيانها ستقوم بكافة الإجراءات القانونية من إصدار القرارات اللازمة لتصحيح المسار والتي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها وكبح جماح الاستغلاليين الذين ينهشون الوطن والمواطن واقتصاد البلاد وستعمل بكل ما أوتيت من صلاحيات على تنفيذ ذلك عن طريق كافة الأجهزة والجهات الضبطية والرقابية والأمنية وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.