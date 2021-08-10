“كورونا” يُغيِّب الفنان عيسى عبد الحفيظ عن المسرح والحياة

تُوفّي الممثل والفنان المسرحي الليبي، عيسى عبد الحفيظ، بعد تدهور حالته الصحية متأثرًا بإصابته بفيروس “كورونا”، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وكانت “الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، قد كشفت أن الحالة الصحية لعبد الحفيظ، صعبةً للغاية وحرجة جراء إصابته بالفيروس.

ويعد الفنان الراحل عيسى عبد الحفيظ من أساسات المسرح والدراما الليبية، وعُرف في الأوساط المحلية والعربية، في العام 1976م، بدور مقتفي الأثر، في فيلم “الرسالة” للمخرج مصطفى العقاد.

وفي العام 1981م؛ شارك ضمن فريق الفيلم الليبي “معركة تاقرفت” وأخذ دور البطولة فيه.

أما آخر أعمال الراحل؛ فكانت مشاركته في الفيلم الروائي “السجين والسجان” في يونيو 2019م، مع الممثل علي الشول، وإخراج مهند الأمين.

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