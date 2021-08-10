مجلس «المشري»: لن نعود للقيود مجدداً ونطالب بجيش «ولاؤه للوطن»

طالب المجلس الاستشاري للدولة بقيادة القيادي الإخواني خالد المشري أن يكون ولاء المؤسسة العسكرية في ليبيا للوطن بعد توحيدها، وذلك بالتزامن مع احتفالات القوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر بالذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش الليبي.

وقال «المشري»، في بيانه، بمناسبة الذكرى الـ 81 لتأسيس الجيش الليبي نطالب بضرورة توحيد مؤسسات الجيش الليبي الحقيقي، وتدعيمه وتقويته، وفق أسس وطنية سليمة، حسب تعبيره.

وأضاف «أن الجيش يجب أن يكون ولاؤه الأول للوطن، ولا يتدخل في المشهد السياسي بأي شكل، وأن يعمل تحت إمرة سلطة مدنية منتخبة من الشعب الليبي، وذلك مع أحقية الشعب الليبي في كفاحه للحفاظ على حريته واستقلاله، وفي مطالبته بجيش موحد يحمي الوطن والشعب والحدود، ويقف في وجه من يريدون رد البلاد إلى المربع الأول.

واختتم المشري بيانه بالقول: إنه لن يسمح بالعودة للقيود مجددا، وتسلط فرد أو جهة أو قبيلة على المؤسسة العسكرية، وعلينا أن نعمل وفق خارطة طريق واضحة، وأساس دستوري متوافق عليه؛ لتكوين مؤسسة عسكرية احترافية موحدة تحمي دولة المؤسسات، لا لتنقلب عليها، كي لا نعود إلى المربع الأول».

ألقى المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية، كلمة اليوم في الذكرى 81 لتأسيس الجيش الليبي، أمام مختلف أفرع وقيادات القوات المسلحة.

وقال المشير حفتر في كلمته، إن الجيش لم يقبل التوقيع على اتفاقيات الذل ولم يستسلم أمام أفواج الإرهابيين، ولولا الجيش ومواقفه لما كان لليبيا دولة موحدة حتى اليوم ولا حكومة إلا للإرهابيين ولا مكانا للانتخابات في مسار خارطة الطريق.

وتابع المشير، رغم الاختلافات الحادة والتصعيد الذى وصل للمواجهات المسلحة نمد أيدينا للسلام العادل، ولولا إيمان الجيش بمسار السلام لما كان للجنة العسكرية المشتركة أن تتشكل وتباشر أعمالها وتنجز شيئا من مهامها.

واستطرد القائد العام للقوات المسلحة الليبية، على كل ليبي أن يفتخر بجيشه لأنه لم يكن يوما أداة للقهر والقمع أو متعاليا على شعبه أو مدعيا الوصاية عليه أو منحازا لقبيلة أو قرية أو مدينة بل للشعب، متابعا، أيادي الجيش ستبقي ممدودة لمن يعمل على المصالحة وطي صفحات الماضي لبناء ليبيا جديدة يعمها الخير والسلام.