شركة سرت توجه بتكثيف العمل لتطوير حقل الخير النفطي

أصدر رئيس مجلس إدارة شركــة سرت مسعود سليمــان موسـى توجيهاته بتكثيف العمل على مشروع تطوير حقل الخير النفطي.

وبين المكتب الإعلامي لشركة سرت أن موسى أصدر خلال زيارته لحقل الخير توجيهاته بتكثيف الجهود وزيادة فرق العمل خاصة في مجال إيصال الكهرباء وإضافة فريق عمل آخــر للإســراع بتنفيــذ الأعمــال المطلوبــــة.

وخــلال الزيارة التقى رئيس مجلس الإدارة مجموعات العمل المتمثلة في مجموعة العمليات وأعمال ربط خطوط الإنتاج وخطوط تصريف المياه والغاز والربط على خط الواحة، ومجموعة الكهرباء، ومجموعة السلامة والإطفاء وأعمال تركيب العلامات الارشادية وما يتعلق بعمليات السلامة والإطفاء وتشغيل الحقل بالشكل الآمن كمـــا التقى المجموعــات الأخرى التي تعمل على فتح المسارات إلى الآبار وإلى الحقل، وعمليات النظافة والترتيب وتسوية الرمال، ومجموعة مراقبة التموين والترفيه وتجهيز صالة الموقع.

من جانبه أشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله عبر اتصال هاتفي أثناء الاجتماع لتميّز شركة سرت على كافــة الأصعــدة ســواء في المســح السيزمي ثلاثي الأبعــاد في حوضــي ســرت وغــدامس ووجودهــا في حــوض مــرزق في القطعة 101 وكافة الأعمــال المتميزة التي تقــوم بها الشركــة في مجـال إنتـاج النفـط والغـاز وصناعـة البتروكيمــاويات وتشغيـل خط الغاز الطولي، وحيا جهود كل العامليــن بالشركة متعهــداً بتقديم الدعم الدائم من المؤسسة الوطنيـــة للنفـــط للشركــة.