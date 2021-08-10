سعيد: سنخلص تونس من كل “الأدران” التي علقت بها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد اليوم الأحد، إن القوات المسلحة “تصنع تاريخا جديدا لتونس”، ودعا أفرادها لعدم التراجع.

سعيّد أضاف أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس “أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخا جديدا لتونس”.

وتابع الرئيس التونسي متحدثا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزي الرسمي تؤديان أمامه التحية العسكرية “لا تتراجعوا أبدا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض”.

وتعهد سعيّد بتخليص تونس ممن قال إنها “الأردان التي علقت بها”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.