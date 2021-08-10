وزارة الداخلية تبحث إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا يوسف بلبان آخر المستجدات حول الوضع الوبائي جراء جائحة كورونا والإجراءات التي اتخذتها الغرفة للحد من تفشي هذا الوباء.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمكتب الوزير اليوم الثلاثاء بحث سير العمل في تنفيذ قرار حظر التجول الصادر من قبل مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الصحية وذات العلاقة لمواجهة هذا الوباء ومكافحته من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين بالإضافة إلى مناقشة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي يجب اتخاذها للحد من تفشي هذا الفيروس.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل رئيس الغرفة حول سير العمل والعراقيل التي تواجهها الغرفة في تأدية المهام المكلفة بها وإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج للحفاظ على الصحة العامة وسلامة المواطنين.