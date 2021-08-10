لجنة الـ “75” أصبحت منقسمة .. اليعقوبي: ليبيا بحاجة لرئيس يختاره الشعب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، وعضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، إن لجنة التوافقات المنبثقة عن الملتقى خرجت بـ “4” مقترحات حول القاعدة الدستورية التي ستنظم الانتخابات المقررة نهاية العام، تتجاهل النقاط الخلافية .

اليعقوبي أضافت، في مداخلة عبر برنامج “عين على الانتخابات” على قناة الوسط، أن هناك من يتقيد بخارطة الطريق، ومن يرى ضرورة منح حكومة الوحدة التمديد والنظر في مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، والمناصب السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبرلمانية فقط.

وأفادت أن الخطأ الموجود يتمثل في عدم وصول لجنة التوافقات إلى مقترح واحد، وأن البعثة هي من فتحت باب المقترحات وكان من المفترض الذهاب إلى القاعدة الدستورية التي أنتجتها اللجنة القانونية باعتبارها اللجنة الوحيدة المذكورة في خارطة الطريق .

وذكرت “أنا لا اتمسك بالمقترحات ولكن بالأساسيات وهي أننا لا نخرج عن خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتبار 24 ديسمبر خط أحمر، والالتزام بالقاعدة الدستورية”، مبينة أن ما أثار الجدل في الشارع الليبي هو الحديث عن أن هناك مقترحات قد مارست البعثة ضغطًا عليها لتمريرها .

وأكدت أن مواضع الخلاف الأساسية في الملتقى هي عملية الانتخاب المباشر وغير المباشر، ومن يترشح ومن لا يترشح، فهناك مقترح مقدم لتنفيذ الآلية وإجراء استفتاء في لجنة الـ “75”، فهذه الأشياء تخالف خارطة الطريق تمامًا، على حد قولها، موضحة أن ليبيا بحاجة إلى رئيس واحد، ويختاره الشعب.

وتابعت قائلة “فمثلا ترشح العسكر للانتخابات، أكدنا على ذلك في المادة 47 وكان لا يوجد عليها خلاف، فكان المضمون أن العسكر لا يترشح بالمطلق، بل ذهب البعض إلى عدم المشاركة حتى في الانتخابات، وفجأة أصبحت هذه النقطة خلافية، بالإضافة إلى أصحاب التهم والجنايات والقضايا، فهناك من يرى أن نعطيهم الفرصة للترشح، ونفتح الطريق للجميع والشعب هو من يقول كلمته ”.

وبينت أن المخرج الذي تم تقديمه في ملتقى الحوار، تأسس عليه إيجاد حل للأزمة الليبية، وأخرج للحكومة والمجلس الرئاسي حل مؤقت تمهيدي للذهاب إلى مرحلة الاستقرار، معربة عن أسفها أن لجنة الـ “75” أصبحت بها انقسامات، وباتت نسخة طبق الأصل من مجلسي الدولة والنواب، وأيضًا تيار المصالح الموجود في الحكومة أصبح يتزايد ويتفاقم، ويهدد الوصول إلى قاعدة دستورية والذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر.

وطالبت بإقصاء أو استبدال كل من له وظائف أو مصلحة مع حكومة الوحدة المؤقتة، قائله “كان من المفترض أن تلتزم البعثة بالقرار الكتابي الذي وقعناه قبل دخول لجنة الـ “75” بعدم الترشح أو قبولك وظيفة داخل الحكومة”.

وواصلت بأن لجنة الـ “75” وظيفتها الضغط على الأجسام الموجودة “مجلسي الدولة والنواب”، حتى تمارس المهام المناطة بها التي تخرجها اللجنة، ولكن تركيبة لجنة الحوار تكفي للعرقلة، وليس لأن تطلق مصالح، فهذه التركيبة من البداية يشبوها القصور في بُعد النظر لما سيحدث فى المستقبل، على حد قولها.

وأردفت أن عملية إلغاء طاولة الحوار، سوف تدفع إلى 3 أو 4 سنوات قادمة، ستواجه فيهم البعثة صعوبة لتشكيل طاولة ضاغطة على الأطراف الموجودة أو تمثل هذه الأطراف، ولكن يمكن تكوين طاولة موازية لطاولة الحوار يجتمع فيها أطراف الصراع، حتى تستطيع لجنة الـ75 أن تعمل بواقعية وتترك الضغوطات الخارجية الواقعة عليها من أطراف النزاع.

واستطردت قائلة: “عمل اللجنة القانونية، وإخراج القاعدة الدستورية للانتخابات، إذا لم نتحدث فيه عن معالجة الجانب الأمني بما في ذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وضمانات قبول جميع الأطراف لنتائج الانتخابات قبل تاريخها، وضرورة وجود مراقبين دوليين، يعتبر جهدا مهدورا”.

وحول تصريحات خليفة حفتر بأنه لا يعترف بمدنية الدولة، قالت اليعقوبي “لابد من وجود ميثاق وطني للتعايش السلمي وعدم انبثاق حرب مرة أخرى، إذا كان أطراف الصراع الأساسيين لم يقدموا تعاهدات بقبول نتائج الانتخابات ستصبح إشكالية كبيرة، بالإضافة إلى إشكالية من يعتمد القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، فكل هذه العراقيل موجودة ولابد من حلها أولا”.