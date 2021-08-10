عقيله صالح يلتقي المبعوث الأمريكي.. والانتخابات أبرز المحاور

أفاد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة24» بأن السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، التقى عدة شخصيات ليبية في العاصمة المصرية القاهرة، للوقوف على تطورات الأحداث في الساحة الليبية.

وأوضح المصدر، أن نورلاند التقى أيضا رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة آليات الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

وكان المستشار عقيله صالح وبعض الشخصيات السياسية قد وصلوا إلى القاهرة، في وقت سابق، دون الإفصاح عن برنامج الزيارة واللقاءات التي ستعقد خلال تواجدهم في مصر