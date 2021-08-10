ليبيا الان

عقيله صالح يلتقي المبعوث الأمريكي.. والانتخابات أبرز المحاور

تم النشر منذُ 36 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفاد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة24» بأن السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، التقى عدة شخصيات ليبية في العاصمة المصرية القاهرة، للوقوف على تطورات الأحداث في الساحة الليبية.

وأوضح المصدر، أن نورلاند التقى أيضا رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة آليات الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.

وكان المستشار عقيله صالح وبعض الشخصيات السياسية قد وصلوا إلى القاهرة، في وقت سابق، دون الإفصاح عن برنامج الزيارة واللقاءات التي ستعقد خلال تواجدهم في مصر

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الأحداث الليبية التشاولار الزيارة السفير الأمريكي القاهرة عقيله عقيله صالح

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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