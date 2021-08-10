عقيله صالح يلتقي المبعوث الأمريكي.. والانتخابات أبرز المحاور

أفاد مصدر مقرب من رئاسة مجلس النواب لـ«الساعة24» بأن السفير والمبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، التقى عدة شخصيات ليبية في العاصمة المصرية القاهرة، للوقوف على تطورات الأحداث في الساحة الليبية.
وأوضح المصدر، أن نورلاند التقى أيضا رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح، لبحث آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، ومتابعة آليات الوصول إلى الانتخابات في موعدها المحدد في 24 ديسمبر.
وكان المستشار عقيله صالح وبعض الشخصيات السياسية قد وصلوا إلى القاهرة، في وقت سابق، دون الإفصاح عن برنامج الزيارة واللقاءات التي ستعقد خلال تواجدهم في مصر
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