تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الواحات، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس.
وأضافت اللجنة عبر صفحتها الرسمية، أن المنطقة سجلت حالة شفاء واحدة من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الحالات المتواجدة في مركز العزل بمستشفى جالو العام 5 حالات.
أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الواحات، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس.
وأضافت اللجنة عبر صفحتها الرسمية، أن المنطقة سجلت حالة شفاء واحدة من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الحالات المتواجدة في مركز العزل بمستشفى جالو العام 5 حالات.
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