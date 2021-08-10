تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس في الواحات

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة فيروس كورونا الواحات، تسجيل 5 إصابات جديدة بالفيروس.

وأضافت اللجنة عبر صفحتها الرسمية، أن المنطقة سجلت حالة شفاء واحدة من الفيروس، فيما بلغ إجمالي الحالات المتواجدة في مركز العزل بمستشفى جالو العام 5 حالات.

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