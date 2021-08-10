الشرطة التركية تلقي القبض على قتلة وكيل عقاري ليبي في إسطنبول

أخبار ليبيا 24 – أمن

ألقت الشرطة التركية القبض على 5 أشخاص يشتبه أن لهم صلة بمقتل الوكيل العقاري الليبي “يونس طاهر محمد بشاري”، 52 عاما، وذلك في منطقة “إسن يورت” بإسطنبول، حسبما ما أفادت قناة “سي إن إن تركي”.

وذكر موقع قناة “سي إن إن تركي”، في تقرير لها، أن الشرطة ألقت القبض على شخصين من أفغانستان، يُزعم أنهما كانا على علاقة حب مع “أ . س . ع . ز”، 39 عامًا، زوجة “بشاري”، وتم إرسالهما إلى السجن.

وأوضحت أن كاميرا مراقبة أمنية كشفت اللحظات التي غادر فيها المشتبه بهم الموقع بعد الحادث الذي وقع في منطقة “إسنيورت يشيلكنت” في حوالي الساعة 4:30 من يوم 12 يونيو.

وأضافت أن الوكيل العقاري الليبي قُتل، وأبلغت زوجته، التي كانت في المنزل وقت الحادث، الشرطة .

وأشارت إلى أن فرق مكتب فرع الأمن العام التابع لمكتب جرائم القتل بدأت بدراسة الحادث، فيما ذكرت الزوجة في بلاغها أنها لم تر من قتل زوجها .

وتابعت بأنه عندما فحصت فرق الشرطة سجلات الكاميرات الأمنية، حددت اثنين من المشتبه بهما يمكن أن يكونا على صلة بوفاة بشاري، وتقرر أن المشتبه بهما جاءوا إلى الموقع بسيارة مستأجرة ودخلوا الموقع ببطاقة أمنية.

وأضافت أنه بناء على بحث فرق الشرطة تبين أن المشتبه بهم تسلموا البطاقة من زوجة بشاري، وبناء على ذلك، قامت الفرق بتعميق عملها وبعد فحص الكاميرا الأمنية تبين أن المشتبه بهما قاما بتغيير 7 سيارات أجرة تجارية منفصلة، وتم إطلاق عملية للقبض على المشتبه بهم الذين تم تحديد هوياتهم.

وذكرت أنه في العملية المتزامنة التي نفذتها فرق مكتب القتل يوم الجمعة الماضي، تم القبض على الأفغاني آخر على علاقة بالجريمة واحتجازه.

وبينت أنه تم القبض على زوجة بشاري والمتهمان اللذان كانا على علاقة حب معها وأودعوا السجن، فيما تم إطلاق سراح مشتبه بهم آخرين.