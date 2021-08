مصدر لـ218: وصول المبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند إلى القاهرة للقاء المشير خليفة حفتر وعقيلة صالح ورئيس المخابرات المصري عباس كامل

