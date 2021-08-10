شركة نمساوية: ليبيا لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بـ 200 ألف برميل يوميا

أكدت شركة «أو إم في» النمساوية أن ليبيا لديها القدرة على زيادة إنتاجها النفطي بما يصل إلى 200 ألف برميل في اليوم بحلول نهاية العام، اعتمادًا على الوضع الأمني، في وقت أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، تخفيض إنتاجها في حقل جالو بحوالي 70 ألف برميل في اليوم.

وكشف العضو المنتدب لشركة «أو إم في» النمساوية فلاديمير لانغامر، في ندوة عُقدت عبر تقنية التواصل المرئي لشركة «غلف إنتيليجنس» عن إمكانات كبيرة تمتلكها ليبيا، متوقعا أن يرتفع إنتاج النفط بمعدل يتراوح بين 100 ألف و200 ألف برميل يوميا، لكنها بحاجة إلى وقت واستثمارات للمساعدة في إنتاج كميات أكبر، وذلك حسبما نقلت وكالة «غلابال بلاتس» المتخصصة في شؤون الطاقة في تقرير لها.

وفي المقابل، أكدت الشركة إن الإنتاج الليبي كان بكامل طاقته خلال الربع الثاني من العام، متعافيا من تأثير إعلان حالة «القوة القاهرة»؛ بسبب الهجمات في المدة نفسها من العام الماضي.

وقال فلاديمير لانغامر إن الانتخابات المقبلة في ليبيا «قد تكون عاملا مزعزعا للاستقرار في البلاد»، معتقدا أن «الأمور ستصبح أكثر تذبذبا قليلا، وبالتأكيد ستكون أكثر انعداما للأمن في هذه الظروف»، واستطرد: «لا أتوقع أن يكون الأمر دراماتيكًيا»، على حد تعبيره.

وتستثمر شركة «أو إم في» النمساوية في مناطق امتياز «سي 103 و74»، و«إن سي 29، وسي 102»، فيما تمتلك حصة كبيرة في حقل «الشرارة»، وهو أكبر حقل نفطي في البلاد، إضافة إلى حقول أخرى. كما أعلنت زيادة في إنتاج النفط والغاز خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 6%، وارتفع متوسط إنتاجها بمقدار 26 ألف برميل يوميا من النفط، مدفوعا بارتفاع الطلب في ليبيا وماليزيا وتونس.