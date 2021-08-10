الحكومة تؤكد الوقوف إلى جانب المعاهد التقنية العليا حتى تنال حقوقها

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء رمضان أبوجناح وقوفه الى جانب المعاهد التقنية العليا حتى تنال كامل حقوقها وتمارس كافة اختصاصاتها التي خولها بها القانون.

جاء ذلك خلال لقاء جمع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم التقني والفني يخلف السيفاو بمكتبه في العاصمة طرابلس بحسب المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة.

وشدد أبوجناح على متابعة ما صدر من قرارات وتعليمات من قبل الوزير وتوصيات لتكون منهج عمل وقرارات تنفذ على أرض الواقع.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا التي تهم قطاع التعليم التقني وما يواجهه من صعوبات وعراقيل أثناء سير العمل والعملية التعليمية، ووضع آلية عمل لحلحتها، كما استعراض اللقاء الخطط التي من شأنها الرفع بالقطاع وسبل إعادة الثقة لمؤسسات التعليم التقني وتوحيد مكوناته.