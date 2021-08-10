إحياء ليبيا ينظم ورشة لتعزيز مشاركة الليبيين بالانتخابات

نظم منتدى إحياء ليبيا ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، والمشكلات التي تواجهها وضرورة المشاركة في دعمها ونشر الوعي بهدف توعية الشعب بأهمية المشاركة في تحديد مستقبل البلاد.
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قناة ليبيا
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