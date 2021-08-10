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إحياء ليبيا ينظم ورشة لتعزيز مشاركة الليبيين بالانتخابات

تم النشر منذُ 13 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

نظم منتدى إحياء ليبيا ورشة عمل بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية، والمشكلات التي تواجهها وضرورة المشاركة في دعمها ونشر الوعي بهدف توعية الشعب بأهمية المشاركة في تحديد مستقبل البلاد.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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