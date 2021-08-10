أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الثلاثاء، انطلاق أعمال حفر القواعد الخرسانية لـ 5 أبراج متبقية بخط نقل الكهرباء أوباري – الفجيج جنوب غرب ليبيا، والذي سيجري من خلاله ربط محطة أوباري الغازية على الشبكة الكهربائية العامة.

وأشارت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن أعمال الحفر بدأت أمس الاثنين، وذلك بعد يوم من توقيع اتفاق بين الشركة والمواطنين وحل مشكلة الاعتراضات على الخط بالمدينة، خلال اجتماع حضره نائب رئيس الوزراء رمضان أبوجناح ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بمحطة أوباري الغازية.

وقالت توقع الشركة العامة للكهرباء أن يكون لخط نقل التيار أوباري – الفجيج الدور الأساسي في نقل الطاقة الكهربائية المنتجة من الوحدتين الأولى والثانية بمحطة أوباري الغازية بقدرة إجمالية 300 ميجاوات والتي تم الانتهاء من الاختبارات التشغيلية لهما بكوادر وطنية .

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وتنتظر محطة كهرباء أوباري الغازية استكمال أعمال الإنشاءات الخاصة بخط نقل الطاقة أوباري – الفجيج للربط مع الشبكة الكهربائية، بحسب إدارة المشروع التي أكدت في الرابع من يوليو الماضي تشغيل الوحدة الثانية بالمحطة بنجاح بينما تجري الاختبارات التشغيلية للوحدة الأولى.

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