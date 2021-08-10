الزوبية: الله استجاب لدعوات أردوغان وأنزل الأمطار في غير وقتها لإطفاء الحرائق

اعتبر مدير إدارة الإعلام الخارجي في حكومة الإنقاذ السابقة المنبثقة عن انقلاب فجر ليبيا، جمال الزوبية، “أن الله قد استجاب لدعوات رجب أردوغان، وأنزل الغيث لينقذ تركيا من النيران المشتعلة في الغابات”، على حد قوله.

الزوبية، وفي تغريدة عبر تويتر،نشر مقطع فيديو مركب يظهر خلاله الرئيس التركي وهو يدعو بحل الأزمة، ثم نزول المطر بعد ذلك كأنها استجابة فورية لدعائه، وكان التعليق على ذلك المقطع أنه “حين توجّه الرئيس أردوغان بالدعاء من أجل أن يُمدنا بالعون لأجل إطفاء الحرائق، اتخذ بعض الخصوم هذا الموقف عجز، ولم يعرفوا أن كل البشر عاجز أما قدرة الله، واتخذوا من موقف الرئيس مادة للسخر، فسوّد الله وجوههم واستجاب لعبده وأنزل الغيث”، على حد قوله.

وقال الزوبية معلقًا: “حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ ). سُبحان الله، الله ينزل الغيث النافع على تركيا في وقت لا تسقط فيه الأمطار، لتقضي على النيران المشتعلة في الغابات ووصلت المدن وكانت المعارضة تتهكم بأنه عجز من الرئيس”. على حد زعمه.

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