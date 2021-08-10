الوطنية للنفط: تخفيض الإنتاج نتيجة تسرب بالخط الرابط بين حقل جالو والواحة

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط وقوع تسرب يوم أمس الاثنين عند الساعة 10:30 مساء بخط 30 بوصة الرابط بين حقل جالو والواحة عند النقطة 28.300 كم من حقل جالو باتجاه الواحة.

المؤسسة، وفي بيان صادر عنها، قالت: “ستضطر الشركة إلى تخفيض إنتاج حقل جالو المحطة الأولى والثانية هذه الليلة بكمية تتراوح من 60 إلى 70 ألف برميل حتى يتم تخفيض كمية التسرب وسيتم مراقبته إلى الصباح عندها سيتم صيانة نقطة التسرب والتعامل معها”.

وأضافت: “في الوقت الذي تثمن فيه المؤسسة جهود العاملين لبذلهم العناية اللازمة والصيانة الطارئة لضمان استمرار الإنتاج فإنها تؤكد أنها على تواصل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة وسيتم إحاطة وزارة النفط والغاز ووزارة المالية لتقديم الدعم وتوفير الميزانيات الضرورية للمؤسسة وشركاتها وتفادي كل ما من شأنه أن يعطل تدفق واستمرار عمليات الإنتاج”.

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