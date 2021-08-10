جمعة يكشف عن أسباب زيارة الدبيبة الأخيرة إلى تركيا

كشف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة عن أسباب زيارة رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الأخيرة إلى تركيا.

تصريحات صحفية لجمعة نقلتها عنه منصة “حكومتنا” الإعلامية المعنية بنقل أخبار حكومة الوحدة الوطنية، أشار خلالها إلى أن زيارة الدبيبة تم تخصيصها لمناقشة عدة ملفات اقتصادية، وشهدت الاتفاق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.

وأوضح جمعة أن الدبيبة اتفق مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الإستراتيجي الليبي التركي في أكتوبر المقبل بالعاصمة طرابلس، بمشاركة أردوغان، فيما تمت معالجة مشكلة خطابات الضمان للشركات التركية العاملة في ليبيا.

وأضاف جمعة: إن هذا تم بإصدار قرار رئاسي تركي يرفع القيود التي سبق فرضها من قبل السلطات التركية على خطابات الضمان الصادرة من مصارف تركية لصالح مؤسسات ليبية. لافتًا إلى قيام الدبيبة بعيادة عدد من المرضى والجرحى الموجودين في تركيا للاطمئنان على صحتهم والوقوف على ظروفهم الصحية والخدمية.

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