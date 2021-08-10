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الرئيس التونسي: قواتنا المسلحة تصنع تاريخا جديدا وسنخلص بلادنا من كل أدرانها

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

تعهد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأحد، بتخليص تونس ممن قال إنها “الأدران التي علقت بها”، مؤكدا أن القوات المسلحة “تصنع تاريخا جديدا لتونس”، داعيا أفرادها إلى عدم التراجع.

وأضاف «سعيد» أثناء زيارته لأحد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا مع انطلاق حملة قومية للتلقيح ضد الفيروس “أشكر القوات المسلحة العسكرية والأمنية، أقول إنكم تصنعون تاريخا جديدا لتونس”.

وتابع الرئيس التونسي متحدثا لاثنتين من عناصر القوات المسلحة وقفتا بالزي الرسمي تؤديان أمامه التحية العسكرية “لا تتراجعوا أبدا للوراء حتى تستعيد تونس مكانتها بين الأمم ولا تكون لقمة سائغة أو دمية يحركها البعض”.

وكان الرئيس التونسي قد أعلن في 25 يوليو الماضي، تجميد أعمال البرلمان لمدة شهر، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي من مهامه وتوليه بنفسه السلطة التنفيذية.

كما أعفى كلاً من وزير الدفاع إبراهيم البرتاجي، ووزيرة العدل بالنيابة ووزيرة الوظيفة العمومية والناطقة الرسمية باسم الحكومة حسناء بن سليمان من مهامها.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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