نصية: كل شخص بمجلسي النواب والدولة يريد الاستحواذ على كل شيء وإقصاء الآخرين

أكد عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، أن كل طرف من أطراف الأزمة يريد الحل الذي يفصله على نفسه، لافتا إلى وجود أنانية شخصية مقيتة بين الأطراف الليبية.

ونفى نصية، في تصريحات صحفية،وجود خلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، حول القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الخلاف موجود بين أطراف الصراع الممثلين جزئيا في المجلسين.

وقال إن “كل شخص يريد الاستحواذ على كل شيء وإقصاء الآخرين”، مبينا أن هذا الأمر ينطبق أيضًا على المدن والقبائل والمجموعات والأيدولوجيات المختلفة.

وأشار إلى وجود تدخل خارجي من دول لا تريد استقرار ليبيا حتى لا تخسر مشروعها في البلاد، قائلا: “المشكلة ليست في القاعدة الدستورية أو من يكتبها، بل في 3 قضايا جوهرية لابد من حلها، أولها قضية السلاح التي يجب أن تناقش وتحسم”.

وبحسب نصية، تتمثل القضية الثانية، في الحكم المحلي، والثالثة في إدارة الثروة، مؤكدًا حل 70% من المشاكل الليبية، ووضع قاعدة دستورية حال تم التوافق بين ملتقى الحوار السياسي على هذه النقاط.

وواصل: “سنحرج أصحاب المشاريع الفردية لو استطعنا الوصول إلى توافق في هذه القضايا الثلاث، لكن بدون حلها لن يتوصل ملتقى الحوار إلى القاعدة الدستورية المنظمة للاستحقاق الانتخابي في 24 ديسمبر”.

ودعا نصية، في ختام تصريحاته، إلى “إعادة تشكيل ملتقى الحوار المكون من 75 فردا؛ بدخول أطراف الصراع الحقيقيين، أو دعوتهم لمدة أسبوع للاتفاق على هذه القضايا، وبعدها سيتم التوافق حول القاعدة الدستورية وضمان إجراء الانتخابات وقبول نتائجها”، وفقا لقوله.

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