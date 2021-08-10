وزارة الاقتصاد: نطالب التجار بتثبيت الأسعار وسنتخذ إجراءات لتصحيح المسار

توعدت وزارة الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية، اليوم الثلاثاء، المخالفين من التجار وموردي الأدوية بما وصفته «إجراءات تصحح المسار»، مطالبة تجار السلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول».

وأكدت الوزارة، في بيان لها، أهمية تثبيت أسعار الأدوية والسلع الأساسية ( ومنها الدقيق، الأرز، الزيوت النباتية، السكر، الحليب، وحليب الأطفال) في «دعم الاقتصاد الوطني وتيسير تكاليف المعيشة على المواطن، وعدم استغلال الظروف».

وتوعدت المخالفين بأنها ستتخذ «كل الإجراءات القانونية من إصدار القرارات اللازمة لتصحيح المسار، والتي تكفل تثبيت الأسعار ومراقبتها، وكبح جماح الاستغلاليين»، إضافة إلى عملها على تنفيذ ذلك عن طريق الأجهزة والجهات الضبطية والرقابية والأمنية، وتفعيل القوانين والتشريعات النافذة بالخصوص.

وحسب بيانات رسمية صادرة في مارس الماضي، فقد تسبب توحيد سعر الصرف منذ مطلع العام الجاري في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية المستوردة واسعة الاستهلاك في الأسواق الليبية بنسب تتراوح بين 14 و77 %، ما أدى إلى ارتفاع الإنفاق على سلة الغذاء الدنيا للأسرة الواحدة إلى أكثر من 743 دينارا.