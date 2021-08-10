الداخلية الإيطالية: الوضع في ليبيا “خطير” وليس من الواضح مدى تمكنها من تنظيم الانتخابات

وصفت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي، الوضع في ليبيا بـ”الخطير”، مؤكدة أنه ليس من الواضح بعد ما إذا كان سيتمكن الليبيون من تنظيم انتخابات بحلول نهاية ديسمبر المقبل.

وقالت لامورجيزي، في مقابلة مع صحيفة لاستامبا الإيطالية، نقلتها وكالة “أكي”، “لقد عقدنا اجتماعات في قصر كيجي (مقر رئاسة الوزراء الايطالية) وفي وزارة الخارجية مع جميع الوزراء الليبيين الذين قدموا طلبات محددة”، مشيرة إلى أن رئيس الوزراء ماريو دراجي، عندما ذهب إلى بروكسيل، طلب التزاما أوروبيا بتمويل دول ثالثة.

وأضافت: “نحن لا نحل مشكلة الهجرة غير النظامية على طريق البحر الأبيض المتوسط بوضع سفن القوات البحرية في البحر، ولكن الأمر يختلف عبر طريق البلقان”.

وختمت تصريحاتها بالقول إن “الهجرة مشكلة معقدة، ولا يوجد غزو لكن الأعداد تتزايد، فالحديث سهل ولكن ينبغي التعامل مع الواقع”، مشيرة إلى أن البلدان التي يأتي منها المهاجرون في أزمة”.

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