الداخلية تبحث آخر مستجدات تأمين الطريق الساحلي

ناقش وزير الداخلية خالد مازن مع كل من وكيل الوزارة للشؤون الأمنية محمود سعيد وعضو وزارة الداخلية بلجنة 5+5 علي النويصري آخر مستجدات تأمين الطريق الساحلي الرابط بين مدينتي مصراتة وسرت وكذلك جهود لجنة الترتيبات الأمنية المنبثقة عن لجنة 5+5 في عملية التأمين إلى جانب بحث العراقيل التي تواجه الأجهزة الأمنية المكلفة بتأمين الطريق وإيجاد الحلول لها بما يضمن إنجاح سير العمل خدمة للصالح العام .

وأكد النويصري أن البوابات والدوريات على الطريق الساحلي تقوم بالأعمال المكلفة بها على أكمل وجه لافتا إلى أن حركة السير منظمة ولا توجد أي خروقات أمنية .

الجدير بالذكر أن الطريق الساحلي الرابط بين سرت ومصراتة قد افتتح أواخر شهر يوليو الماضي بعد مرور أكثر من سنة على إقفاله ويعد هذا الطريق الأهم لكونه يربط مدن شرق ليبيا بغربها

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