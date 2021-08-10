اليعقوبي: لابد من إقصاء من يعمل لصالح حكومة الوحدة من ملتقى الحوار و 24 ديسمبر خط أحمر

قالت عضو مجلس النواب عن بلدية غريان، وعضو ملتقى الحوار السياسي، السيدة اليعقوبي، إن لجنة التوافقات خرجت بـ4 مقترحات، ليس جميعها تتحدث عن النقاط الخلافية، ولكن ذهبت إلى أبعد من ذلك، مؤكدة أن هذه هي نقطة الخلاف.

اليعقوبي، وفي تصريحات متلفزة، قالت: أن “هناك من يتقيد بخارطة الطريق، ومن يرى ضرورة منح حكومة الوحدة المؤقتة التمديد والنظر في مشروع الدستور والمفوضية العليا للانتخابات، والمناصب السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وبرلمانية فقط”.

وأوضحت أن الخطأ الموجود هو أن لجنة التوافقات لم تصل إلى مقترح واحد، وأن البعثة هي من فتحت باب المقترحات وكان من المفترض الذهاب إلى القاعدة الدستورية التي أنتجتها اللجنة القانونية باعتبارها اللجنة الوحيدة المذكورة في خارطة الطريق.

وتابعت اليعقوبي: “أنا لا اتمسك بالمقترحات ولكن بالأساسيات وهي أننا لا نخرج عن خارطة الطريق وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، واعتبار 24 ديسمبر خط أحمر، والالتزام بالقاعدة الدستورية”، مشيرة إلى أن الذي أثار الجدل في الشارع الليبي هو الحديث عن أن هناك مقترحات قد مارست البعثة ضغطًا عليها لتمريرها، قائله: “هذا كله ضرب من الخيال ومجرد تشويش”.

وواصلت بأن مواضع الخلاف الأسياسية في الملتقى هي عملية الانتخاب المباشر والغير مباشر، ومن يترشح ومن لا يترشح، فهناك مقترح مقدم لتنفيذ الآلية وإجراء استفتاء في لجنة الـ75، فهذه الأشياء تخالف خارطة الطريق تمامًا، مؤكدة أن ليبيا بحاجة إلى رئيس واحد، ويختاره الشعب.

وقالت اليعقوبي: “فمثلا ترشح العسكر للانتخابات أكدنا على ذلك في المادة 47 وكان لا يوجد عليها خلاف، فكان المضمون أن العسكر لا يترشح بالمطلق، بل ذهب البعض إلى عدم المشاركة حتى في الانتخابات، وفجأة أصبحت هذه النقطة خلافية، بالإضافة إلى أصحاب التهم والجنايات والقضايا، فهناك من يرى أن نعطيهم الفرصة للترشح، ونفتح الطريق للجميع والشعب هو من يقول كلمته”.

وأكملت بأن المخرج الذي تم تقديمه فى لجنة الـ75، تأسس عليه إيجاد حل للأزمة الليبية، وأخرج للحكومة والمجلس الرئاسي حل مؤقت تمهيدي للذهاب إلى مرحلة الاستقرار، معربة عن أسفها أن لجنة الـ75 أصبحت بها انقسامات، وباتت نسخة طبق الأصل من مجلسي الدولة والنواب، وأيضًا تيار المصالح الموجود في الحكومة أصبح يتزايد ويتفاقم، مؤكدة أن هذا أحد الإشكاليات التي تهدد الوصول إلى قاعدة دستورية والذهاب إلى انتخابات 24 ديسمبر.

وطالبت بإقصاء أو استبدال كل من له وظائف أو مصلحة مع حكومة الوحدة المؤقتة، قائلةً: “كان من المفترض أن تلتزم البعثة بالقرار الكتابي الذي وقعناه قبل دخول لجنة الـ75 بعدم الترشح أو قبولك وظيفة داخل الحكومة”.

وأشارت اليعقوبي إلى أن لجنة الـ75 وظيفتها الضغط على الأجسام الموجودة “مجلسي الدولة والنواب”، حتى تمارس المهام المناطة بها التي تخرجها اللجنة، ولكن تركيبة لجنة الحوار تكفي للعرقلة، وليس لأن تطلق مصالح، فهذه التركيبة من البداية يشبوها القصور في بُعد النظر لما سيحدث فى المستقبل.

وأكدت على أن عملية إلغاء طاولة الحوار، سوف تدفعنا إلى 3 أو 4 سنوات قادمة، ستواجه فيهم البعثة صعوبة لتشكيل طاولة ضاغطة على الأطراف الموجودة أو تمثل هذه الأطراف، ولكن يمكن تكوين طاولة موازية لطاولة الحوار يجتمع فيها أطراف الصراع، حتى تستطيع لجنة الـ75 أن تعمل بواقعية وتترك الضغوطات الخارجية الواقعة عليها من أطراف النزاع.

وأضافت أن “عمل اللجنة القانونية، وإخراج القاعدة الدستورية للانتخابات، إذا لم نتحدث فيه عن معالجة الجانب الأمني بما في ذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وضمانات قبول جميع الأطراف لنتائج الانتخابات قبل تاريخها، وضرورة وجود مراقبين دوليين يعتبر جهد مهدور”.

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