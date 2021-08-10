ليبيا … استمرار الجهود الأمنية للحد من انتشار كورونا

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا يوسف بلبان آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الغرفة حيال الوضع الوبائي في ليبيا للحد من تفشي الفايروس، كما نوقش خلال اللقاء سير العمل في تنفيذ قرار حظر التجول الصادر عن مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الصحية وذات العلاقة لمكافحة انتشار كورونا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

وزير الداخلية بحث أيضا مع بلبان العراقيل التي تواجه الغرفة في تأدية مهامها المكلفة بها وإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

يشار إلى ليبيا تشهد إجراءات أمنية مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتقليل من تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا جراء ارتفاع معدل الإصابة بفايروس كورونا .

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