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ليبيا … استمرار الجهود الأمنية للحد من انتشار كورونا

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث وزير الداخلية خالد مازن مع رئيس الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا يوسف بلبان آخر المستجدات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الغرفة حيال الوضع الوبائي في ليبيا للحد من تفشي الفايروس، كما نوقش خلال اللقاء سير العمل في تنفيذ قرار حظر التجول الصادر عن مجلس الوزراء والتعاون مع الجهات الصحية وذات العلاقة لمكافحة انتشار كورونا من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين

وزير الداخلية بحث أيضا مع بلبان العراقيل التي تواجه الغرفة في تأدية مهامها المكلفة بها وإيجاد الحلول المناسبة بما يضمن تحقيق أفضل النتائج.

يشار إلى ليبيا تشهد إجراءات أمنية مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية للتقليل من تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا جراء ارتفاع معدل الإصابة بفايروس كورونا .

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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