منتدى إحياء ليبيا ينظم ورشة عمل للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات

نظم منتدى إحياء ليبيا ورشة عمل بعنوان «دور منظمات المجتمع المدني في العملية الانتخابية»، والمشكلات التي تواجهها وضرورة المشاركة في دعمها ونشر الوعي بهدف توعية الشعب بأهمية المشاركة في تحديد مستقبل البلاد.

وشارك في الندوة مجموعة من النّشطاء في المجتمع المدني والمختصّصين، ومن مفوضيّة الانتخابات، وتحدّث في الجلسة الأولى سالم المعدانيم، مدير إدارة التفتيش والمتابعة بمفوضية المجتمع المدني.

وناقشت الورشة عن الأدوار المنوطة بمنظّمات المجتمع المدني ومفوضية المجتمع المدني، وماذا ينبغي أن تقوم به إزاء العملية الانتخابية.

ووضعت الورشة مجموعة من التوصيات، في مقدّمتها: ضرورة العمل المشترك بين منظمات المجتمع المدني للضغط من أجل استحقاق 24 ديسمبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة.

بالإضافة إلى ضرورة عقد الدّورات التدريبية للتوعية بمراحل العملية الانتخابية من تصويت واقتراع ومراقبة وانتخاب.

كما تمّ التنويه بالدور الذي ينبغي أن يقوم به الإعلام بكافة أنواعه في العملية الانتخابية، وأهمية التعاون بينه وبين منظمات المجتمع المدني.

وأيضا التوعية بأهمية قانون الانتخابات وصياغته وضرورة دراسته بدقّة، ونشر الوعي السياسي، والتحذير من الأخطاء والجرائم المتعلقة بالعملية الانتخابية، والعراقيل التي قد تستخدم لتأجيل الانتخابات وطرق المعالجة والتدارك.

وضرورة توضيح الاستراتيجيّة المتعلقة بالعملية الانتخابية، ودور الحكومة والجهات التشريعية في ذلك.