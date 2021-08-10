حملة أمنية لوقف البناء العشوائي للمنتجعات في هذه المناطق

أعلنت وزارة الداخلية تنفيذ حملة أمنية موسعة داخل مناطق “القره بوللي، قصر خيار، القويعة” لوقوف البناء العشوائي للمنتجعات التي لازالت قيد الإنشاء وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات وتنبيه على أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام

وأكدت وزارة الداخلية عبر مكتبها الإعلامي أن الدوريات التابعة لفرع إدارة إنفاذ القانون طرابلس بالإدارة العامة للعمليات نفذت اليوم الثلاثاء حملة أمنية موسعة داخل مناطق “القره بوللي، قصر خيار، القويعة” لوقوف البناء العشوائي للمنتجعات التي لازالت قيد الإنشاء وضبط الآلات المستخدمة في هذه الإنشاءات وتنبيه أصحابها بضرورة استيفاء أوراقهم وعرضها على مكتب النائب العام.

وبينت وزارة الداخلية أن حملة وقف البناء العشوائي للمنتجعات تأتي استمراراً للحملة الأمنية لمنع الاعتداءات والانتهاكات على الأراضي المملوكة للدولة تنفيذاً لتعليمات النائب العام.