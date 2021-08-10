بعد إطفاء شبه تام بالجناح الشرقي.. دخول الوحدة السادسة الزويتينة على شبكة الكهرباء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء دخول بالوحدة السادسة الزويتينة على الشبكة العامة، بعد تعرض الجناح الشرقي للشبكة الكهربائيةلحالة إطفاء شبه تام.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء التابعة للحكومة الليبية أن العمل جاري على الوحدة الخامسة للدخول بها في أقرب وقت للتخفيف من طرح الاحمال.

وقبل ساعات أعلنت شركة الكهرباء حدوث إطفاء شبه تام على الجناح الشرقي بسبب خروج الوحدة الخامسة والسادسة بمحطة الزويتينة الغازية وبقدرة (500 ميجاوات) وعمل المخطط الدفاعي لانقاذ الشبكة (5 مراحل) ما تسبب في إطفاء نصف مدينة بنغازي.