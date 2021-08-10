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نجدة بنغازي تلقي القبض على سارق كوابل الكهرباء

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – أمن

ألقت شرطة النجدة التابعة لمديرية أمن بنغازي اليوم الثلاثاء القبض على سارق الكوابل الكهرباء، إذ تبين انه من أصحاب السوابق الإجرامية .

البداية كانت مع إخطار تلقته وحدة التحريات بقسم شُرطة النجدة في بنغازي يفيد قيام مجموعة من الأشخاص بالتعدي على المال العام وقطع الكوابل الموصلة للكهرباء بمنطقة سوق الحوت .

تم التعامل مع البلاغ من قبل المجموعة الأولى تحريات حيث تم الانتقال إلى المكان المبلغ عنه .

و بمشاهدة شخص متلبس بجريمة سرقة الكوابل على الفور تم ضبطه ومابحوزته  .

وبالانتقال به للقسم والاستدلال معه تبين أن غاية قطع هذه الكوابل هو الحصول على مادة النحاس الموجودة بداخلها وبيعها .

وقد تبين أن من تم ضبطه من ذوي السوابق، أنجزت الإجراءات عن طريق المجموعة الأولى تحريات بشُرطة النجدة وتمت إحالته للنيابة .

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