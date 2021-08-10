أبو جناح: سأقف بجانب المعاهد التقنية العليا حتى تنال كامل حقوقها

عقد نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، رمضان أبوجناح، اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع وزير التعليم التقني والفني، يخلف السيفاو، بمكتبه في طرابلس.

وأكد «أبو جناح»، خلال الاجتماع ، حسب بيان له، وقوفه إلى جانب المعاهد التقنية العليا «حتى تنال كامل حقوقها وتمارس كافة اختصاصاتها التي خولها بها القانون».

وقال المكتب الإعلامي لنائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية إن لقاء بوجناح والسيفاو جرى خلاله مناقشة القضايا التي تهم قطاع التعليم التقني، وما يواجهه من صعوبات وعراقيل أثناء سير العمل والعملية التعليمية، ووضع آلية عمل لحلحتها.

وأضاف أن اللقاء استعرض أيضًا الخطط التي من شأنها الرفع بالقطاع وسبل إعادة الثقة لمؤسسات التعليم التقني وتوحيد مكوناته، مشيرًا إلى أن أبوجناح وعد بمتابعة ما صدر من قرارات وتعليمات من قبل الوزير وتوصياته لتكون منهج عمل وقرارات تنفذ على أرض الواقع.