المشري يلتقي لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات للتأثير عليه والعبث بتقسيم الدوائر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

في ظل مسلسل العبث لجماعة الإخوان الإرهابية وهيمنتها على مجلس الدولة الجسم الذي نتج عن اتفاق الصخيرات في عام 2015 وأعاد الجماعة الإرهابية إلى المشهد السياسي بعد أن أقصاهم الشعب في انتخابات عام 2014 .

بحث المجلس الأعلى اليوم الثلاثاء خطوات جديدة من أجل عرقلة المسار السياسي، وذلك مع لجنة إعداد مقترح قانون الانتخابات، خيارات صياغة قانون الانتخابات.

حيث تم استعراض قوانين الانتخابات السابقة للمؤتمر الوطني ومجلس النواب، والاتفاق على القواعد العامة ليتمّ على أساسها وضع مقترح قانون الانتخابات، وتوزيع الدوائر والمقاعد الانتخابية، وستستمر اللجنة في إنجاز عملها .

وحسب مصادر مطلعة فأن هناك مخطط لتقسيم الدوائر لخدمة جماعة الإخوان الإرهابية في عدد من المناطق .