«قشوط»: «المنفور» يملك القدرة على تطوير سلاح الجو لحماية ليبيا من الاعتداءات

اعتبر الباحث السياسي محمد قشوط، أن تولية الفريق محمد المنفور، قيادة القوات الجوية، إجديدة للقوات المسلحة تساهم في تطوير الأسلحة الجوية وأنظمة الدفاع الجوي.

وقال قشوط، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”:” كانو عندما يسمعون طائرات سلاح الجو ويعلمون أن اللواء «محمد المنفور» أصدر تعليماته من داخل غرفة العمليات يصرخون بجملة واحدة «انبطحو يا ولاد».

وأضاف قشوط:« اليوم وقد أسندت له مسؤولية رئاسة أركان القوات الجوية، نتمنى أن نرى تطوير يدب في ركنها بطائرات الحديثة وأنظمة الدفاع الجوي وتنوع مصادرها حتى يصبح لليبيا درع يتمكن من صد أي عدوان يهدد سلامتها».

واستطرد:« هذا بن قبيلة الـمنـفـة وحفيد عمر المختار، الذي يجدر الافتخار والاعتزاز بوجوده لا بذلك الذي ارتمى في أحضان «ردينة ونجوى وميس الريم».

في ذكرى تأسيس القوات المسلحة، أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، عدة تغييرات وترقيات في صفوف ضباط الجيش، ومن ضمن الترقيات، تصعيد اللواء طيار محمد المنفور إلى رتبة فريق وتكليفه برئاسة أركان القوات الجوية.