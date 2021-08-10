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وزارة الاقتصاد تدعو التجار للاكتفاء بهامش ربح مقبول

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان لها كافة تجارِ وموردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العملِ على تثبيت الأسعارِ بهامشِ ربح مقبول .

وبحسبِ نص البيانِ الذي تحصلت 218 على نسخةٍ منه فإن الوزارة أكدت على أهمية دعم الاقتصاد الوطني من خلال تقدير ِ ظروفِ المرحلة الحالية بما يتماشى مع تكاليف المواطنِ المعيشية ومواجهة المضاربةِ في الأسعار داعية التجار والموردين إلى الالتزامِ بنص البيان، وإلا فإنها ستلجأُ لإجراءات أكثر حزم في إطارِ ما أسمته كبح جماحِ المستغلين دون أن تفصل هامش الربحِ المقبولِ بالنسبة لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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