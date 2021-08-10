ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

10 August, 2021

ارتفعت صادرات تركيا إلى ليبيا، بنسبة 58 بالمئة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأكد رئيس مجلس الأعمال التركي الليبي التابع للجنة مرتضى قرنفيل في بيان، على أهمية زيارة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، إلى تركيا الأسبوع الفائت، من ناحية تعزيز التعاون وإنعاش التبادل التجاري بين البلدين.

وأضاف: “يحدونا أمل كبير في مستقبل العلاقات بين الدولتين سياسياً واقتصادياً”.

وأوضح أن بيانات مجلس المصدرين الأتراك أظهرت أن صادرات تركيا إلى ليبيا ارتفعت خلال الفترة بين يناير/كانون الثاني ويوليو/تموز 2021 بنسبة 58 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق مليارا و325 مليون دولار.

وأشار أن التقارب السياسي يؤثر على العلاقات الاقتصادية، لافتا إلى ضرورة تنفيذ الشركات التركية لمشاريع في ليبيا من أجل تنميتها مجددا.

تجدر الإشارة أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء الليبي الدبيبة، عقدا السبت الماضي لقاءً ثنائيًا في “قصر وحيد الدين” بإسطنبول، تبعه لاحقا اجتماع مغلق بمشاركة وفدي البلدين.